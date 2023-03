Premium Het beste van De Telegraaf

’Geloof nooit iemand die beweert dat jij als oudere over hoogtepunt heen bent’ Actieheldin Michelle Yeoh (60) bekroont filmcarrière met Oscar: ’Heerlijk om in diepe te springen’

Door Marco Weijers

Michelle Yeoh in actie in de Oscarwinnende knokfilm ’Everything everywhere all at once’.

Hollywood - Michelle Yeoh schreef geschiedenis door als eerste Aziatische vrouw ooit de Oscar voor de Beste Actrice te winnen. Ze kreeg die voor haar rol in de knokfilm Everything everywhere all at once. In haar dankwoord richtte de inmiddels 60-jarige actiester zich tot alle vrouwen:. „Geloof nooit iemand die beweert dat jij als oudere over je hoogtepunt heen bent.”