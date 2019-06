Komiek Jon Stewart emotioneel om ’zieke en stervende’ hulpverleners 9/11

Bijna in tranen hield Stewart een fel betoog om fondsen ter beschikking te stellen voor de hulpverleners die ziek zijn geworden door giftige stoffen. Met dat geld zouden zij hun medische kosten kunnen betalen. Veel hulpverleners kregen kanker waarbij een link wordt gelegd met de aanslagen. Stewart maakt zich al sinds die tijd hard voor het lot van deze slachtoffers. „Ze reageerden in vijf seconden, ze deden hun werk. Met moed, vasthoudendheid en nederigheid. Achttien jaar later, moeten jullie jullie werk doen.”

„Geen enkele Amerikaan in dit land mag financieel geruïneerd raken vanwege zijn gezondheid”, zei Stewart, die veel bijval kreeg van de hulpverleners achter hem in de zaal. „Ziek en stervend zijn ze hier naartoe gekomen om te spreken. Tegen niemand. Een schande..”

Er bestaat momenteel wel een fonds voor de slachtoffers van de aanslagen, maar dat geld dreigt veel eerder dan verwacht op te raken, omdat er steeds vaker een beroep op het fonds wordt gedaan. Stewart is ook boos dat er steeds weer autorisatie moet komen voor deze fondsen. „Waarom is het zo verschrikkelijk moeilijk en neemt het zoveel tijd en waarom moeten ze steeds weer terugkomen omdat er altijd weer iets wordt teruggetrokken?”