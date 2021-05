Beau ontploft tijdens discussie: ’Iedereen even zijn kop houden!’

Huisarts Matthijs van der Poel, acteur John Buijsman en presentator Karim Amghar, die de straat op zijn gegaan om mensen te helpen zich toch te laten vaccineren, schoven naast Florens van der Spek aan om te praten over de vaccinatiebereid. Al snel werd duidelijk dat de twee kampen het nooit met elkaar eens zou worden. Als Beau het onderwerp probeert af te ronden, blijft Van der Spek echter vrolijk doorpraten. Iets wat bij Beau in het verkeerde keelgat schoot. „Iedereen even zijn kop houden!”, roept hij gefrustreerd boven de discussie uit.

Hoewel de gasten in eerste instantie nog met een lach op de uitval van Beau reageren, maakt de presentator meteen duidelijk dat het hem menens is. „Nee echt! Ik ben er helemaal klaar mee! Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden, moet je gewoon je mond een keer houden.”

Hoewel Beau’s uitbarsting effectief was, zijn de kijkers minder gecharmeerd. Zij raken op Twitter dan ook niet uitgepraat over hoe onbeschoft ze hem vinden. „Wat een eikel is die Beau! Beetje die jongen afblaffen omdat hij een andere mening heeft”, schrijft iemand. „Gast uitnodigen en dan afkappen alsof het een hond is omdat niemand hem onder tafel geluld krijgt, hele dikke fail”, reageert een ander. „Belachelijke manier van afkappen van Beau. ’Als ik je vraag je mond te houden moet je je mond houden. Tenzij je pro vaccinatie bent want dan mag je uren lullen. Nodig die jongen met bijbel dan niet uit joh!”, vindt een derde.

Overigens leek ook Beau door te hebben dat hij wellicht iets te fel was geweest. Later in de show bood hij alsnog zijn excuses aan voor zijn uitval.