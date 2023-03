Hof moet uitspraak doen in zaak Rachel Hazes en oud-zakenpartner

Volgens Bernard Tomlow, die de woordvoering van Van Beek doet, beweert Hazes dat haar oud-zakenpartner vijftien maanden lang de huur niet heeft betaald. Dit zou vijf jaar geleden hebben gespeeld. Ook heeft Hazes eerder gevorderd om de huurovereenkomst te beëindigen. Dat verzoek wees de rechter in oktober 2020 af.

Op 15 februari stonden de partijen tegenover elkaar in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof gaf beide partijen tot dinsdag de kans om samen tot een overeenkomst te komen. „De partijen hebben bericht dat er geen oplossing is bereikt en het hof gevraagd om arrest te wijzen. Dat wil zeggen dat het Gerechtshof uitspraak doet”, aldus de woordvoerder. De uitspraak vindt plaats over twee weken, op dinsdag 21 maart.

Andere zaak

Hazes en Van Beek zijn ook verwikkeld in een andere zaak. Hazes wil Van Beek, een andere oud-zakenpartner Rob Israël en haar dochter Roxeanne Hazes horen over een volmacht die zij heeft verstrekt nadat ze in 2016 een inzinking had gekregen. Hazes stelde Van Beek, Israël en Roxeanne aan als gevolmachtigden. Volgens Royce de Vries, die Rachel ook in deze zaak bijstaat, heeft het drietal „misbruik gemaakt” van die volmacht en zouden zij zich „verrijkt” hebben, zo stelde hij in april vorig jaar.

De rechtbank in Amsterdam bepaalde in oktober afgelopen jaar dat Rachel de drie gevolmachtigden enkel mag horen over een factuur van een coachingsprogramma van 24.000 euro. Rachel is in hoger beroep gegaan in die zaak. Zij wil Van Beek, Israël en haar dochter over meer zaken horen. Een mondelinge behandeling hiervan dient op 6 september bij het Gerechtshof in Amsterdam, laat een woordvoerder weten.