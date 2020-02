Diederik Ebbinge op zijn vingers getikt

Op Twitter laat Ebbinge, met een vleugje sarcasme, zaterdagmiddag weten: „Standje gekregen van Stichting KijkOnderzoek, na mijn oproep in De Wereld Draait Door om mensen met een kastje naar Promenade te laten kijken. Had ik niet mogen doen. Dus laten we maar hopen dat iedereen kijkt naar wat ie maar wilt. Tip: de finale van Heel Holland Bakt, om 20.25 uur op NPO1.”

Een woordvoerder van Stichting KijkOnderzoek reageert enigszins verrast op de woorden van Ebbinge en zegt tegen De Telegraaf dat het ’allemaal wel meevalt’. „Ik begrijp dat je als programmamaker bent en je altijd krijgt te horen dat de kijkcijfers wel of niet goed zijn, het een dingetje wordt. Het is hem goed recht dat hij daar de draak mee steekt, maar ik heb alleen wel aan de NTR gevraagd of hij in het vervolg niet direct mensen met een kijkkastje wil oproepen om naar zijn programma te kijken. Dat is denk ik niet nodig. Als je in De Wereld Draait Door gaat zitten kun je, denk ik, je programma promoten. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij De Luizenmoeder, dat werkt ontzettend goed voor Diederik.”

In Promenade nemen Ebbinge, Eva Crutzen, Henry van Loon en Ton Kas Nederlandse talkshows en showbizzprogramma’s op de hak. Gemiddeld kijken er tussen de 200.000 en 300.000 mensen naar het satirische tv-programma op NPO3. De NTR maakte eerder deze week bekend heel erg graag een tweede reeks van Promenade te maken. „Maar het besluit daarover ligt bij de NPO. We gaan na het einde van de eerste reeks om de tafel zitten”, stelde een woordvoerder.