Ladies Night trekt ook in coronatijd minder kijkers

Ladies Night trok een maand geleden nog 257.000 kijkers. De dalende cijfers zijn opvallend; sinds de ’intelligente lockdown’ van Nederland door de coronacrisis wordt er gemiddeld juist meer televisie gekeken.

Het praatprogramma lag in het najaar ook al onder vuur vanwege de matige kijkcijfers. Linda de Mol, die het programma bedacht, beloofde tijdens de winterstop aan Ladies Night te gaan sleutelen om het prikkelender en urgenter te maken.

De Mol was woensdagavond trouwens ook te gast in het programma. Het best bekeken programma van de avond was traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur.