Snoop Dogg schenkt 93-jarige vrouw 10.000 dollar in strijd voor behoud huis

De projectontwikkelaar wil 147 nieuwe huizen bouwen op onder meer de plek van het huis van Wright. De vrouw is een GoFundMe-pagina gestart om haar juridische strijd tegen het bedrijf, dat ze beschuldigt van intimidatie, te financieren. Het huis is al in haar familie sinds de Amerikaanse Burgeroorlog.

De 51-jarige Amerikaanse rapper heeft een flinke donatie gedaan om de vrouw te helpen. „Ik deed het vanuit mijn hart. Ze doet me denken aan mijn moeder en grootmoeder”, aldus Snoop Dogg over zijn donatie tegen CNN.