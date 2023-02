Kylie Jenner onder vuur om feestje met ’Astroworld-thema’: ’Daar gingen mensen dood’

De 25-jarige realityster plaatse donderdag op Instagram een foto van het kinderfeest. Hier is een groot hoofd te zien van haar zoontje Aire waarbij zijn open mond als ingang fungeert.

Tekst gaat verder onder het Instagrambericht

De ingang van het kinderfeest Ⓒ INSTAGRAM

Een bizarre overeenkomst met de ingang van Astroworld, merken meerdere twitteraars op. Mensen begrijpen niet dat Jenner een verjaardag voor een kind hierdoor laat associëren met de tragedie tijdens Astroworld. „Wat een ontzettend slechte smaak”, luidt het op Twitter. „Daar zijn mensen gestorven.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De ingang van Astroworld Ⓒ ANP / AP

De slachtoffers tijdens Astroworld waren tussen de 9 en 27 jaar. De meesten stonden ongeveer op dezelfde plek toen tijdens een optreden van Travis Scott gedrang in het publiek ontstond. Scott was medeorganisator en zegt pas later gehoord te hebben wat er zich in de meute voor hem heeft afgespeeld, ondanks dat er vanuit het publiek geroepen zou zijn het concert te staken.

Of het feestje daadwerkelijk een Astoworld-thema had, is vooralsnog onbekend. Jenner heeft zich nog niet uitgelaten over de kritiek op het kinderfeest.