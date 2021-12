Trevor Noah klaagt ziekenhuis en dokter aan om nalatigheid

De 37-jarige komiek was tussen 25 augustus en 17 december vorig jaar een patiënt van dokter Williams, die gespecialiseerd is in het opereren van knieën, schouders en ellebogen. Op 23 november moest Noah onder het mes, maar waarvoor is niet duidelijk. Volgens hem is er in die tijd door de chirurg en het ziekenhuis niet goed naar hem omgekeken.

Noah vindt dat hij niet de juiste medicatie heeft gekregen en dat niet de juiste testen zijn ondernomen om een diagnose te stellen van zijn kwetsuur, zo blijkt uit rechtbankpapier dat Page Six heeft ingezien. De presentator beweert dat hij "ziek, zwak, verlamd en mindervalide" is geworden door zijn blessure. Ook stelt hij zijn levenslust erdoor te hebben verloren.

In een reactie laat het Hospital of Special Surgery weten dat het Noah's claim heeft afgewezen en dat de Zuid-Afrikaanse presentator er niks mee kon winnen. Noah's eigen management heeft hier nog niet op gereageerd.