Speciale munt voor Rolling Stones ter ere van 60-jarig bestaan

Het ontwerp van de munt is gemaakt door Hannah Phizacklea. Aan de ene kant is een silhouet te zien van de rockers tijdens een optreden. Daarboven staat de bandnaam in het klassieke lettertype dat de groep in 1973 gebruikte. Aan de andere kant staat nog een profieltekening van koningin Elizabeth, die begin september overleed.

Ⓒ Royal Mint

De munt ter waarde van 5 pond is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, waaronder een zilveren en gouden variant. Deze zijn wel in een gelimiteerde oplage geslagen. Het is de eerste keer dat er een Britse herdenkingsmunt met de Rolling Stones is gemaakt.