Ellen DeGeneres bezoekt Rijksmuseum

Het fanaccount Ellen DeGeneres Update plaatste zaterdag diverse foto’s van Ellen en Portia. Ook celebrity-spotter MS Bronwater deelt een filmpje van het koppel in de tuinen van het Rijksmuseum.

Terwijl het er op de video nog uitziet dat de twee het niet bepaald naar hun zin hebben, blijkt uit de foto’s die gemaakt zijn in het Rijksmuseum dat ze wel degelijk genieten. Niet alleen is er veel aandacht voor de kunstwerken, ook hebben de twee erg veel lol met Erik van Ginkel, zakelijk directeur Rijksmuseum.

Later worden de twee nog op de gevoelige plaat gelegd als zij een bezoek brengen aan een horlogezaak aan de Singel. Het is nog niet bekend waarom Ellen en Portia in momenteel in Nederland zijn en voor hoe lang.