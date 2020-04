Mysterie rondom gezondheidsklachten Dave Roelvink opgelost

Dries schrijft op Facebook: „De schrik sloeg woensdagavond om ons hart toen Dave me via Facetime belde en ik zag dat de rechterkant van z’n gezicht ging hangen. Het zag er eng uit en leek op de symptomen van een beroerte.”

Vervolgens legt Dries uit dat z’n zoon naar het ziekenhuis in Amsterdam-Noord is gereden en uitgebreid is onderzocht. Hoewel z’n klachten alweer verdwenen leken te zijn, meldt Dave op Instagram Stories dat deze terugkeerden nadat hij oogdruppels had gebruikt. Dries legt uit dat hij deze druppels gebruikte voor een oogontsteking waar hij al drie dagen last van had. Uiteindelijk bleken deze oogdruppels de boosdoener te zijn, doordat Dave een allergische reactie kreeg van het middel.