Stiefbroer Elvis Presley biedt excuses aan voor uitspraken

„Sorry voor de denigrerende opmerkingen die ik heb gemaakt in een documentaire over Elvis die vorig jaar werd gefilmd”, schreef de 67-jarige in een Instagrambericht gericht aan fans van de superster. „Er is geen excuus voor mijn opmerkingen en ik kan volledig begrijpen waarom jullie boos zijn.”

In de documentaire Elvis’ Women die vorig jaar verscheen op Prime Video, beweert Stanley dat Elvis „gewoon niet verder kon” na relaties met minderjarigen en de angst voor publieke bekendheid daarvan. „Zijn voorliefde voor jonge meisjes van 15 of 16 jaar maakte me ziek”, zou David volgens The Irish Times onder meer gezegd hebben.

Voor zover bekend stierf Elvis in 1977 op zijn landgoed Graceland aan de gevolgen van een hartaanval. De zanger van hits als Jailhouse Rock, Love me Tender en Suspicious Minds was op dat moment slechts 42 jaar oud.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl