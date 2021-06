’Ruud de Wild in september weer terug op de radio’

„In principe keert Ruud terug na zijn vakantie, maar als hij zich in juli of augustus al goed genoeg voelt, dan maak ik met alle liefde eerder plaats”, aldus Eddy. „Het is zijn show. Ik ben slechts een vervanger.” Een woordvoerster van Kro-Ncrv laat weten dat er nog geen startdatum voor Ruud is geprikt.

De dj maakte op 22 maart bekend dat enkele maanden daarvoor bij hem in een vroeg stadium darmkanker was vastgesteld. Hij zei toen te verwachten dat hij drie maanden zou moeten revalideren.

Eddy is sindsdien te horen in De Wild in de Middag. Als die klus erop zit, ligt de volgende mogelijk al klaar. Eddy is met meerdere publieke omroepen en commerciële zenders in gesprek over een nieuw radioavontuur. „Daar wil ik echter pas iets over kwijt als Ruud weer terug in het zadel zit. Uit respect voor de man die mij het vertrouwen gaf en zelf alle tijd nodig heeft om op volle kracht te kunnen terugkeren.”