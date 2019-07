Tim Douwsma krijgt een zoon

„Man, man man! Hoe gelukkig kun je zijn! En ja, het is mierzoet. Haha, maar ik kan met woorden niet uitleggen hoe ik me voel. Zo dankbaar voor dit geluk, deze liefde en het wonder dat er groeit in Elske haar buik. Heel trots mag ik zeggen dat we een zoon verwachten. Zo ongelofelijk trots!”, schrijft Tim bij een zwart-witfoto van hem en zijn zwangere vriendin. „En lieverd, wat hou ik toch van je!”

Het is het eerste kind voor de zanger en zijn vriendin. Tim en Elske, die elkaar sinds hun 16e kennen, hebben sinds vorige zomer een relatie.