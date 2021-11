Aaron Carter en verloofde verwelkomen zoon

De zanger maakte eerder deze maand al bekend dat zijn zoon Prince Lyric, zou heten. Tegenover TMZ verklaarde hij dat dat een eerbetoon was aan Michael Jackson, met wie hij close was. De king of pop noemde allebei zijn zoons Prince, voluit Prince Michael Jackson I en Prince Michael Jackson II. De jongste van de twee broers gaat tegenwoordig door het leven als Bigi.

Carter en Melanie Martin verwachtten in 2020 al eens een kindje, maar die zwangerschap eindigde in een miskraam. In maart maakte het stel bekend dat Martin opnieuw in verwachting was.