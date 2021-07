Koningin Elizabeth bezoekt set van soapserie Coronation Street

Premium Mama

Moeder van The Voice Kids-winnares: ’Emma wil niet zielig gevonden worden’

The Voice Kids-winnares Emma (13) lag vorige week in het ziekenhuis. De sonde die haar van voeding voorziet was gaan lekken. We spreken haar moeder Nathalie Kok over hoe het met Emma gaat en over hoe zij het The Voice Kids-avontuur heeft ervaren.