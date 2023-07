Premium Het beste van De Telegraaf

’Allebei soloplannen’ Miljoenendeal Harry en Meghan onder grote druk: is het nu ieder voor zich?

Prins Harry en Meghan mogen dan wel binnenboord worden gehouden door Netflix, hun kostje is nog niet gekocht. Als het paar niet levert dan kunnen ze fluiten naar tientallen miljoenen, zo klinkt het. Hoe blijven ze aan boord? Harry heeft wel een idee, maar zijn vrouw is daarbij niet in beeld... En vice versa!