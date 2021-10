Timur Perlin vindt radioruzie 'ingewikkeld gebeuren'

Alles onderbrak dinsdag de uitzending toen Perlin op het punt stond te bellen met een jongen die de geheime locatie van het door 3FM georganiseerde exclusieve Måneskin-concert tegen betaling wilde onthullen aan mensen zonder kaartje. Het bleek om een van de winnaars te gaan. De dj wilde hem aanspreken over zijn voornemen. Alles stak daar een stokje voor en zette daarmee Perlin voor het blok.

„Ik kreeg heel veel appjes om te vragen hoe het is afgelopen na de clash met de zendermanager en anderen vragen nu wat er met die jongen aan de hand was. Daar moest ik even op wachten want de moeder van de jongen wilde mij bereiken. Die wilde dan weer dat ik excuses ging aanbieden op de radio. Het is allemaal een heel ingewikkeld gebeuren”, vertelde Perlin, die daarna niet goed meer uit z’n woorden kwam. „Had ik het nu maar voorbereid. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen.”

Perlin hoorde later dat de jongen het syndroom van Asperger heeft en de zendermanager wilde op haar beurt de goede relatie met de platenmaatschappij beschermen. „Kortom: ik snap eigenlijk iedereen. Ik snap die jongen, ja het is niet heel handig, moet je ook niet doen. Ik snap mijn zendermanager. Er spelen heel veel belangen mee en als we dat nu zouden verpesten op de radio. Maar een beetje vertrouwen in je dj dat je dat niet gaat verpesten...”

Volgens Perlin heeft hij het met Alles uitgepraat. Een woordvoerder van 3FM liet dinsdag al weten dat de twee met elkaar in gesprek waren gegaan.