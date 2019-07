Pierre Bokma in eerste Rundfunk-film, maar niet als leraar Duits

De opnames van de film zijn deze week van start gegaan. Eerder maakte Rundfunk-duo Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde al bekend dat Bram van der Vlugt ook in de film te zien is.

De film wordt gedraaid op een braakliggend terrein dat is omgebouwd tot camping. In de film runt de keihard werkende Wachtopzichter (Van de Velde) camping HIVO. De komst van de uitgeleefde ex-wereldster Ronnie Bosboom jr. (Van Kalmthout) lijkt een zegen, maar wanneer hij op de vlucht blijkt voor gevaarlijke criminelen, moet het duo er alles aan doen om de camping te redden.

Geen leraar Duits

Bokma zal in de film een andere rol vertolken dan de gefrustreerde leraar Duits die hij in de serie Rundfunk speelde. De speelfilm moet in het voorjaar van 2020 in de bioscopen te zien zijn.

Rundfunk oogstte in 2015 en 2016 groot succes met de gelijknamige absurdistische televisieserie die zich afspeelde op een middelbare school. Het duo stopte na twee seizoenen met de serie en maakte vervolgens theatervoorstelling Wachstumsschmerzen waarmee zij de Neerlands Hoop, de theaterprijs voor het meest veelbelovende nieuwe talent, wonnen.