Ruben Nicolai: ’Zelfs mét beschrijving vind ik het echt pittig’

Ruben Nicolai: „Variatie houdt me met beide benen op de grond.” Ⓒ Foto RTL

Toen contentdirecteur Peter van der Vorst van RTL belde over een zaterdagavondshow vol Lego, dacht Ruben Nicolai in eerste instantie dat Carlo Boszhard een grap met hem uithaalde. Niets was minder waar: het was écht zijn baas, en vanaf komend weekend wordt er daadwerkelijk op primetime gelegood.