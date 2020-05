OG3NE geeft Home Isolation-concert

„We willen zo graag weer iets samen doen voor ons publiek en we krijgen zo veel vragen in deze uitdagende periode”, laat OG3NE weten. „We zijn een paar weken bezig geweest hoe we een concert volledig veilig en binnen de geldende regels kunnen geven. De voorzichtigheid en kwetsbaarheid blijven, maar we willen ook weer iets van ons laten horen op een verantwoorde en veilige manier.”

OG3NE boekte de afgelopen weken veel succes met zijn Home Isolation-video’s op sociale media. Zo ging de uitvoering van Queens Bohemian Rhapsody viral.

De kaartverkoop voor het concert begint zaterdag.