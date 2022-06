Elton John neemt waardig afscheid van Nederland: ’Voor altijd in mijn hart’

Premium Cultuur

Nieuwe plaat Liam Gallagher vaak even wennen

Het is zijn naam, het is zijn reputatie: van een nieuwe soloplaat van ex-Oasis’ Liam Gallagher verwacht je het een en ander. Dus wat schetst onze verbazing? Daarnaast luisterden we naar de nieuwe Bruce Hornsby, waar heel wat ambachtelijkheid van af spat.