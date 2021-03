Kanye West biedt miljoenen voor naamswijziging dorp naar Ye

Volgens de krant zou het dorp met de gift van Kanye in één klap alle schulden waarmee de lokale overheid kampt kunnen aflossen. „Kanye is helemaal klaar met de nepheid van Los Angeles. Mensen hebben daar al snel een mening over hem en dat vindt hij lastig, omdat hij een zeer gevoelig mens is. Hij wil ergens leven waar mensen niks geven om zijn bekendheid”, aldus een bron.

Dat West serieus is, blijkt uit het feit dat hij al gestart is met het papierwerk om de aanvraag in te dienen. Naast een huis en een studio voor zichzelf, wil Kanye er ook een plek opzetten waar hij zijn religieuze Sunday Services kan uitvoeren. Mocht de naam daadwerkelijk veranderen in Ye, heeft hij zijn ’eigen’ dorp.

Kanye ligt momenteel in scheiding met zijn vrouw Kim Kardashian en woont al maanden op zijn ranch in New York. Het stel zou inmiddels niet meer ’on speaking terms’ met elkaar zijn.