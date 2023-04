Rob de Nijs ’uit de gevarenzone’

Door Evert Santegoeds

Rob de Nijs en zijn vrouw Henriëtte. Ⓒ ANP/HH

Een opgestoken duim – de duim van Rob de Nijs – op de socials van zijn vrouw Henriëtte is het eerste teken van leven van de zanger zelf in bijna een week tijd. Vorige week donderdagavond werd de zanger thuis in Bennekom onwel, waarna hij meer dood dan levend naar het ziekenhuis werd vervoerd.