Hartinfarct overschaduwt Meiland-feestje

Tot grote schrik van de familie was er woensdag iets heel anders wat op een verschrikkelijke manier dreigde roet in het eten te gooien. Schoonzusje EVELIEN, de vrouw van Martiens broer JAAP die het eerste exemplaar in ontvangst nam, werd getroffen door een hartinfarct.

Martien: „Zij is nog geen vijftig! Joh, dat was schríkken, het gaat inmiddels een stuk beter en ze komt er helemaal bovenop maar het was wel een klap voor iedereen. Dit verwacht je niet!”

Jaap en Martien zeggen, behalve broers, ook elkaar grootste vriend te zijn. Geëmotioneerd vielen zij elkaar tijdens de presentatie ook in de armen. Jaap en Evelien kwamen ook in de serie voorbij toen zij ’Chateau Meiland’ bezochten.