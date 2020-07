Thaise koning verruilt Beieren tijdelijk voor thuisland

De kleding van het voor de Thai heilige beeld wordt drie keer per jaar verwisseld: voor de zomer, het regenseizoen en de winter. Maandag begint volgens de Thaise maankalender de achtste maand en daarmee het regenseizoen. Voor elk van de seizoenen is er specifieke gouden kleding, die door de koning persoonlijk wordt gewisseld. In maart voorzag Vajiralongkorn het beeld van de zomerkleding.

De laatste keer dat de in Beieren wonende koning naar Bangkok reisde, was voor de viering van de dag van de monarchie. Hij bleef toen samen met zijn echtgenote koningin Suthida nauwelijks 19 uur in Thailand: hij arriveerde vroeg in de morgen en vloog in de volgende nacht weer terug. Zo'n zelfde scenario wordt door waarnemers ook dit keer verwacht.

Thai Airways stuurt zondag een vliegtuig naar Zürich - de koningin woont in tegenstelling tot haar man in Zwitserland - om het koningspaar op te halen. Daarna gaan ze samen naar Bangkok, om aan het einde van de dag, wanneer alle plechtigheden achter de rug zijn, weer te vertrekken.