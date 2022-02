Waylon in tranen over schandaal The Voice, kijkers onder indruk

Daags nadat het schandaal naar buiten kwam, reageerde Waylon alleen via zijn management. „Waylon heeft hier niks mee te maken. Dit is ook bevestigd vanuit RTL. Uiteraard vindt ook Waylon dit een hele kwalijke zaak.” Bij Beau was Waylon in tranen toen hij vertelde dat hij echt van niets wist, maar zich wel schuldig voelde. „Ik loop daar zes jaar rond. Ik heb nooit iets gezien of gemerkt en dat neem ik mezelf bijna kwalijk”, zei de zichtbaar aangeslagen zanger tegen Beau van Erven Dorens. „Ik ben niet schuldig, maar op het moment dat zoiets gebeurt voel je je er wel schuldig over dat je blijkbaar voor je eigen kandidaten, want er zijn ook mensen uit mijn teams waar wat mee gebeurd is, niet in staat bent geweest om hen een veilige plek te geven. Dat neem ik mezelf wel kwalijk.”

Waylon meende ook dat iedereen bij The Voice of Holland, of dat nu de mensen van de make-up of de muzikaal leider, zich moet realiseren dat ze een machtspositie hebben. Eerder verklaarde John de Mol in de uitzending van Boos dat Jeroen Rietbergen, die door meerdere deelnemers werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, geen machtspositie had. „Voor iedereen die die deur van The Voice binnenkomt, heb jij een machtspositie. En dan heb je een verantwoordelijkheid. En heb je met je poten ten alle tijden af te blijven van iedereen. Ook met je woorden moet je op normale manier met je werk omgaan. Dat heb ik altijd gedaan. En daarom doet het extra pijn.”

Waylon schoof bij Beau aan met twee deelnemers aan het laatste, stopgezette seizoen van The Voice. Hij wil proberen deze mensen ook zonder het programma toch te helpen verder te komen in de muziek. Op sociale media zijn de reacties op de woorden en emotie van Waylon overwegend positief. Waar een enkeling suggereert dat het ’krokodillentranen’ zijn, ’zoveel weken na dato’, interpreteren anderen zijn woorden als ’eerlijk’ en ’oprecht’.

