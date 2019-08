Olivia Colman spreekt stem The Simpsons in

Producent James L. Brooks is dolblij met ’een van de beste gastoptredens in de geschiedenis van The Simpsons’, jubelde hij vrijdag op Twitter. „Geen grapje, ik ben in de wolken.” Ook laat hij al iets los over haar karakter. „Olivia Colman speelt de grootste femme fatale ooit, waar iedere man voor valt. Maar toch wordt ze tot over haar oren verliefd op Homer Simpson.”

Colman komt in een rijtje met andere bekende sterren die hun stem lenen aan de serie over het gele gezin in het fictieve plaatsje Springfield. Zo zullen ook zanger John Legend en zijn vrouw model Chrissy Teigen, Aquaman-ster Jason Momoa en Breaking Bad-acteur Bob Odenkirk te horen zijn in de nieuwe reeks die eind september op de Amerikaanse televisie te zien is.