Theaterproducent en impresario Diederik Hummelinck (73) overleden

De theaterproducent stond in de jaren tachtig en negentig aan de wieg van talloze grote namen uit de Nederlandse cabaretwereld. Hij richtte samen met zijn partner Arjen Stuurman in 1983 een impresariaat op waarbij mensen als Brigitte Kaandorp, Sanne Wallis de Vries en Jan Rot zich aansloten.

Een van hun grootste talenten was Hans Teeuwen, die in 1991 doorbrak met het duo Teeuwen en Smeenk. Nadat Roland Smeenk eind 1992 overleed door een auto-ongeluk, begeleidde het agentschap Teeuwen toen deze solo verder ging. Een andere grote ontdekking die zich bij het impresariaat aansloot was het trio Rooyackers, Kamps en Kamps dat in 1998 glorieus het Amsterdam Kleinkunst Festival won.

Kansen bieden

Ook Alex Klaasen maakte zijn eerste solovoorstelling bij het bekende theaterbureau. Als producent werkte Hummelinck veel samen met Paul Haenen en Wim T. Schippers, met wie hij onder anderen het illustere stuk Going to the Dogs maakte. Ook was hij een van de mensen die de latere Gooische Vrouwen-scenarist Frank Houtappels zijn eerste kansen gaf als toneelschrijver.

Hummelinck rolde het theatervak in nadat het gezelschap Lage Landen Cabaret van zijn goede vriend Aernoud Witteveen in 1977 het festival Cameretten won. Zijn tweede ’talent’ was kinderboekenschrijfster Joke van Leeuwen, die een jaar later Cameretten won.

In 2008 werden Hummelinck en zijn zakelijk partner Arjen Stuurman benoemd tot Ridders in de Orde van Oranje-Nassau voor hun grote verdiensten voor de Nederlandse cultuur. Maandag vindt in Theater Bellevue een herdenkingsbijeenkomst plaats.