Armin van Buuren sluit dancefestival Mysteryland af: ’Bijna cultureel erfgoed’

„Bij voetbal zijn thuiswedstrijden altijd makkelijker dan uitwedstrijden, maar als dj is het precies andersom”, zegt de artiest in gesprek met het ANP. „Je kent veel bezoekers, het Nederlandse publiek is wat kritischer en de lat ligt hier gewoon hoog. Maar mensen willen wel weer heel graag en zijn blij dat het weer kan”, stelt Van Buuren.

Mysteryland, dat in 1993 voor het eerst werd georganiseerd, heeft een speciale plek in het hart van de dj uit Leiden. „Ik kan me nog herinneren dat in 1993 de eerste Mysteryland-cd uitkwam”, zegt de dj. „Ik was toen 16 en kon in dat jaar niet bij het festival zijn. Ik beleefde dancemuziek vooral via cd’s en de radio. Dat was voor mij echt een revolutie. Ik durfde als jongetje bijna niet te dromen om daar ooit te staan.”

Een van de stages van Mysteryland (2017). Ⓒ Getty Images

’Cultureel erfgoed’

Negen jaar later, in 2001, lukte hem dat toch. In dat jaar stond Van Buuren voor het eerst zelf achter de draaitafels op Mysteryland. Dat was ’echt iets bijzonders’, zegt de dj. „Hoe wij dancemuziek nu beleven was in die tijd namelijk echt anders. Vroeger speelde het zich vooral af in clubs, festivals waren de uitzondering. Eerst had je Mysteryland, daarna Dance Valley, en tegenwoordig zijn er bijna elk weekend wel festivals. Toch blijft Mysteryland echt heel speciaal. Het is bijna cultureel erfgoed.”

In 2017 sloot de inmiddels 45-jarige dj het dancefestival al af met een spectaculaire show. „Ik doe niet meer zoveel festival-gigs omdat ik me meer op mijn eigen shows wil focussen. Zo draai ik in juni vijf keer in Ziggo Dome met de show This Is Me - Feel Again, die eigenlijk in 2020 al plaats had moeten vinden. Op Mysteryland draai ik weliswaar korter dan daar, maar we gaan groots uitpakken.”

Mysteryland is van 26 tot en met 28 augustus op het Floriadeterrein in Haarlemmermeer.