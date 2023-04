Backstreet Boy Nick Carter opnieuw aangeklaagd voor aanranding

In deze documenten valt te lezen dat toen Melissa 18 jaar oud was - en hij 22 - hij haar zou hebben gedwongen tot orale seks. Vervolgens zou hij haar tegen haar zin hebben ontmaagd, ondanks dat ze hem vertelde dat ze zichzelf ’wilde’ bewaren voor het huwelijk.

Melissa beschuldigde de popster in november 2017 al van verkrachting in haar huis. Destijds zei ze dat de ’Harvey Weinstein aantijgingen’ een ’grote trigger’ voor haar waren. In het daaropvolgende jaar deed ze aangifte bij de politie van Santa Monica, maar het Openbaar Ministerie weigerde toen de zanger te vervolgen omdat de zaak verjaard zou zijn, schrijft Page Six. Inmiddels is er in Californië een wetswijziging gekomen, waardoor de zaak niet verjaard genoeg is.

Niet heeft Nick de aantijgingen alleen ontkend, in februari 2018 diende hij zelf een aanklacht in tegen Melissa Schuman en een andere vrouw die hem beschuldigde van seksueel misbruik. Volgens Nick zouden de vrouwen samenspannen met valse beschuldigingen.