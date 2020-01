Queen weer uit de lappenmand

Enkele dagen terug moest de Queen een afspraak in Norfolk afzeggen omdat ze zich niet zo lekker voelde. Daar was zondag niets van te merken al had de 93-jarige Elizabeth zich, wellicht met extra zorg, warm gekleed met een dikke oranje jas, handschoenen en een zwarte bontachtige hoed.

De koningin kreeg in de kerk gezelschap van haar dochter prinses Anne, die in tegenstelling tot haar moeder met de benenwagen van het winterverblijf van de koningin naar de St. Mary Magdalene Church ging. Ze werd te voet vergezeld door voormalig Formule 1-coureur Jackie Stewart.

Een woordvoerder van Buckingham Palace liet eerder deze week al weten dat Elizabeth niets ernstigs mankeerde.