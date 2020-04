William en Catherine zijn voice-overs in korte corona-film

Terwijl beelden van verlaten straten worden getoond, en mensen die klappen voor de gezondheidszorg, zegt William in de video: „Overal in het land blijven mensen thuis om de nationale gezondheidsdiensten bij te staan en levens te redden. Het is niet altijd even makkelijk. We kunnen ons gefrustreerd voelen, geliefden missen of angstig worden.”

Catherine neemt het van hem over: „Er zijn dingen die we allemaal kunnen doen om op onze mentale gezondheid te letten.” William gaat verder: „Every Mind Matters kan je helpen met een onlineplan. Via simpele stappen kun je dealen met stress, je kunt je humeur opkrikken en je weer goed voelen.” In koor sluiten de twee af met: „We doen dit samen.”

Het inspreken van de film komt voort uit een vergadering die William en Catherine hielden met experts en leiders van organisaties voor geestelijke gezondheid in het Verenigd Koninkrijk. Daar bespraken zij de impact van de crisis op de geestelijke gezondheidssector. Ook blijkt uit recent onderzoek dat meer dan vier op de vijf Britten (85,2 procent) zich zorgen maken over het effect van het coronavirus op hun leven. Meer dan de helft (53,1 procent) gaf aan dat het hun welzijn beïnvloedt en bijna de helft (46,9 procent) zegt een hoge mate van angst te voelen.

De video wordt aanstaande maandag uitgezonden op nationale Britse tv.