Opa Kaj Gorgels overleden

Het overlijden is snel gegaan, schrijft Kaj. „Rust in vrede lieve opa. Wat is dit ineens snel gegaan, 3 weken geleden wilden we je verjaardag nog vieren, maar besloten dat niet te doen vanwege de risico’s.”

„Je hebt hier 95 jaar rondgelopen ouwe kanjer. Je hebt groot gelijk, wegwezen hier. Lekker naar oma en mijn vader toe daarboven. Je hebt je rust meer dan verdiend. Alle prachtige herinneringen houden we levend, mijn held!”