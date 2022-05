Zanger Milow: juist in tijden van chaos zie ik dingen helder

Wie Milow een beetje volgt weet dat hij altijd nauw contact onderhoudt met zijn fans. Via sociale media, maar vaker nog tijdens concerten. Toen dat laatste wegviel door lockdowns, aarzelde de zanger (40) geen moment. „Voor mij was duidelijk dat dit het moment was om mijn talenten en mogelijkheden te gebruiken om de dialoog in stand te houden door nieuwe muziek uit te brengen”, zegt Milow.

Het resulteerde in Whatever it takes, de single uit 2020 die inmiddels zo’n 22 miljoen keer gestreamd is. ”Whatever it takes heb ik uitgebracht zonder dat er een album af was. Dat had ik nog nooit gedaan, maar ik wilde het publiek hiermee op de eerste plaats zetten”, stelt de zanger. Het liedje is uiteindelijk de eerste single gebleken van Nice To Meet You, het nieuwe album dat Milow vrijdag uitbrengt.

Nice To Meet You

Nice To Meet You is behalve een plaat met een positieve vibe, volgens Milow ook zijn meest persoonlijke album tot nu toe. In de titelsong zingt de Belg bijvoorbeeld over zijn kinderen, een onderwerp dat hij tot nu toe buiten de spotlights hield. „Mijn kinderen leren bepaalde dingen van mij, maar in de song geef ik ook aan dat ik ook erg veel van hen leer. Met name de manier waarop ze onbevangen en nieuwsgierig naar de wereld rondom hen kijken”, zegt de zanger die de laatste twee jaar veel tijd doorbracht met zijn kinderen van 4 en 7 jaar. „Om de song te quoten: ’you’ve taught me not to fear’, ze hebben me geleerd onbevreesder en rustiger te zijn, en in het algemeen een beter evenwicht te vinden tussen mijn muziekcarrière en mijn privéleven.”

Nu het drukke artiestenbestaan zo langzamerhand weer begint, wordt het vele thuis zijn met de kinderen wel iets minder. „Ik ben blij dat ik er door deze omstandigheden was in deze cruciale jaren, er ligt een basis voor wat er nog komt. Deze ochtend bedacht ik nog: ik wil dit evenwicht wel goed houden”, zegt de zanger. „Maar ik ben zelf ook benieuwd naar hoe het zal gaan, want het is mijn tweede natuur om gepassioneerd bezig te zijn en ik zie het als verspilling om stil te gaan zitten. Want het is zonde om niks met je talent te doen als je mensen er wel mee kunt bereiken.”