Jan Smeets had graag Eminem gewild

Smeets strikte voor het festival, dat zaterdag van start gaat, Fleetwood Mac, The Cure, Jamiroquai en Mumford & Sons als headliners, maar kijkt zelf vooral uit naar een band die niet op het hoofdpodium staat. „Tenacious D”, zegt Smeets zonder aarzeling als BuzzE hem vraagt naar wat het hoogtepunt van de jubileumeditie wordt. De band rondom acteur Jack Black, vooral bekend van de achttien jaar oude hit Tribute, staat maandagmiddag op de IBA Parkstad Stage. „Zij zijn echt fantastisch. De band staat al tien jaar op mijn lijstje. Tribute is mijn all time favorite”, bekent Jan. „Bijna, na Imagine van John Lennon.”

Het driedaagse festival kreeg dit jaar te maken met een aantal afzeggingen. Zo cancelden The Markus Band deze week hun optreden in Landgraaf en kunnen ook First Aid Kit en Izzy Bizu niet komen. Festivalorganisator Smeets zocht vervanging en strikte onder anderen songfestivalwinnaar Duncan Laurence en rapper Boef. „Natuurlijk is het jammer als bands afzeggen, maar het waren gelukkig niet de grote namen. Niet de bands waar bezoekers hun kaartje voor hadden gekocht.” Dat zijn volgens Jan met name de headliners en „ongetwijfeld” Armin van Buuren. De dj sluit de zondag af en draait tot 01.30 uur ’s nachts. „Daar hebben we een speciale vergunning voor gekregen. Het is niet eerder gebeurd dat een act tot zo laat optreedt, dus dat is wel bijzonder.”

Eminem

Artiesten die hij graag had willen hebben maar waarvan het niet gelukt is ze te strikken, zijn er ook. „Eminem is er zo eentje”, zegt de Pinkpop-baas zonder na te denken. „Die had ik deze editie graag gehad. En zo zijn er nog wel meer. Maar ja, zulke artiesten zijn natuurlijk niet zo bezig met ons jubileum.”

Pinkpop vond voor het eerst plaats op 18 mei 1970 in Geleen, waar het festival zeventien keer werd gehouden. Eenmalig werd uitgeweken naar Baarlo, daarna streek het evenement neer in Landgraaf, waar het sinds 1988 wordt gehouden. Het langstlopende festival ter wereld vond tot nu toe vrijwel altijd plaats met Pinksteren, maar daar komt vanaf volgend jaar verandering in. De komende tien jaar is het in het tweede weekend van juni, vanwege „veel te veel concurrentie uit Amerika.”

3D-gitaar

Pinkpop laat de jubileumeditie niet ongemerkt voorbij aan. Speciaal voor de 50e Pinkpop schreef de Vlaamse komiek Urbanus, die zelf in 2015 op het festival stond, een stripboek. In ’Urbanus en de Pink Penarie Pop’ bezoekt hij het festival in Landgraaf en beleeft daar allerlei avonturen. Een andere ’primeur’ is de gitaar waarmee Lars Ickenroth van de band Mt. Atlas het podium betreedt. Tijdens de openingsact speelt hij enkele nummers op de gitaar die gemaakt is met een 3D-printer.

Smeets werd in maart nog verrast met een eigen jubileummunt. Op de voorzijde staat het logo van Pinkpop, het meisje met de zwarte krullen en roze blouse. De afbeelding van een gitaar siert de achterkant van de munt. In het instrument is het Pinkpop-meisje en het jubileum getal 50 verwerkt.

Vooruitkijken naar volgend jaar doet Smeets stiekem al. „Een lijstje met artiesten die ik wil strikken, heb ik altijd. Maar eerst gaan we een feestje maken van deze editie.”