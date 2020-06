Liam Gallagher stelt huwelijk toch uit om deze reden

„We gaan volgend jaar trouwen. Als we nu zouden gaan trouwen zouden we allemaal mondkapjes moeten dragen. Ik ga niet trouwen met een mondkapje”, zei de zanger tegen BBC-radio 2.

Het wordt voor Gallagher de derde keer dat hij in het huwelijk treedt. Van 1997 tot 2000 was hij getrouwd met actrice en zangeres Patsy Kensit en van 2008 tot 2014 met All Saints-zangeres Nicole Appleton.

Gallagher vormde van 1991 tot en met 2009 samen met broer Noel het hart van Oasis. De band viel na de zoveelste ruzie tussen de broers uit elkaar. Beide houden zich tegenwoordig met redelijk succes bezig met solocarrières. Noel presenteerde eind april voor het eerst sinds het uiteenvallen van Oasis een niet eerder uitgebracht liedje: Don’t Stop.