Lee Towers krijgt TrosKompas Oeuvre Award

„Lee Towers is altijd de man van de straat gebleven. De gewone man die het lukte een American Dream te leven”, oordeelt de jury. „Hij is de bankwerker bij scheepswerf Boele die het schopte tot zanger en showman pur sang.” De 76-jarige zanger wordt verder een pionier genoemd en wat „The Voice of Rotterdam aanraakt, verandert in goud. Zelfs zijn microfoon!”

De TrosKompas Oeuvre Award werd in 2010 voor het eerst uitgereikt. Toen was die eer weggelegd voor Peter Koelewijn. Later wonnen ook George Baker, Jan Smit, Rob de Nijs, Pierre Kartner, René Froger, Willeke Alberti en Gerard Joling.