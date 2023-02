Glennis Grace: ’Ik ga taakstraf uitvoeren bij een verzorgingstehuis’

Ze gaat naar eigen zeggen aan de slag bij een tehuis waar haar vader kwam te overlijden. Glennis vindt het een mooie en geschikte plek om haar taakstraf uit te voeren en ze vindt het fijn dat ze iets kan betekenen voor anderen, zo vertelt de zangeres aan Shownieuws.

Glennis zit niet te wachten op „pottenkijkers” en vertelt om die reden niet wanneer ze haar taakstraf moet uitvoeren.

Initiator

Begin vorig jaar raakte Glennis Grace betrokken bij een geweldsincident in een filiaal van supermarktketen Jumbo in Amsterdam. Ze werd schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging richting supermarktmedewerkers.

Volgens de rechtbank was de zangeres de initiator van het geweld in de Jumbo. Samen met zes medeverdachten ging ze naar de supermarkt om verhaal te halen over het uit de winkel zetten van haar minderjarige zoon en een vriendje, een uur eerder. De jongen liep rokend met een elektronische sigaret door de winkel, en negeerde opdrachten van het personeel om daarmee te stoppen. Op enig moment werd hij de winkel uitgezet. Glennis reageerde verontwaardigd en toog met zes anderen, onder wie haar ex-vriend Dion K. en de vader van het vriendje, naar de Jumbo.

’Niets gebleken van poging serieus gesprek’

Zelf zei ze dat ze een gesprek wilde met het personeel. Maar de rechtbank zegt dat er ,,niets is gebleken van enige serieuze poging om een constructief gesprek aan te knopen”. Het had volgens de rechtbank voor de hand gelegen om zo’n gesprek samen met haar zoon te voeren, maar die was zich elders in de winkel aan het misdragen.

De zeven verdachten beenden bovendien de supermarkt in en gingen recht op hun doel af. Glennis deelde meteen een tik uit aan de jongeman die haar zoon uit de winkel zette en gaf daarmee het startsein voor de geweldsexplosie.