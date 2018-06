Gordon wil dolgraag kinderen

Gordon stapte vorige week in het huwelijksbootje voor het programma Gordon gaat trouwen... maar met wie? Voor wie hij uiteindelijk gekozen heeft, blijft nog even geheim, al is er een groot vermoeden nadat de zus van Gordon uit de school klapte. De uitkomst van de show is in december op televisie te zien.

Zijn echtgenoot moet accepteren dat hij straks een bekend figuur is, vindt Gordon. „Het is onderdeel van een leven met mij, dus ja. Maar ik vind wel dat hij de keuze moet hebben tussen vol in de schijnwerpers staan of een mooie rol op de achtergrond.”