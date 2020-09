Prinses Diana en The Crown-actrice Emma Corrin delen dit kinky ’geheimpje’

Ⓒ Getty Images

Reikhalzend kijken fans van The Crown uit naar het aankomende vierde seizoen waarin de aanloop naar het huwelijk van prinses Diana en prins Charles centraal staat. Emma Corrin neemt de rol van Diana op zich en hoewel zij tot nu toe tamelijk onbekend is, lijkt ze de perfecte kandidaat voor de klus. Zelfs in het dagelijks leven heeft zij overeenkomsten met Lady Di.