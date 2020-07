Nieuw tattoo-programma André Hazes eind augustus op tv

In iedere aflevering volgt André twee personen die spijt hebben van hun zichtbare tatoeages. Ze vertellen hem waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen, hoe ze in een sociaal isolement zijn geraakt of soms helemaal niet eens meer naar buiten durven te gaan.

In samenwerking met Stichting Spijt van Tattoo bieden Andy en Dex van Tattoo No More die mensen de kans om hun tatoeages weg te laten laseren. André begeleidt de getatoeëerde mensen hierbij en wil ervoor zorgen dat ze op een mooie manier weer terug in de maatschappij kunnen komen.

Getekend voor het leven is vanaf dinsdag 25 augustus om 20.30 uur wekelijks te zien bij SBS6.