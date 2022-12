Parkpop gaat volgend jaar niet door, directeur twijfelt over toekomst Haags festival

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Het Haagse festival Parkpop gaat in 2023 niet door. Het is volgens directeur Guus Dutrieux niet duidelijk of het gratis muziekevenement nog terugkeert, nu concertorganisator MOJO zich als partner heeft teruggetrokken.