Boekrecensie: Judith Maassen wil veel in 'Niet van hier'

— Wat: roman — Wie: Judith Maassen — Uitgever: Querido

Door Lies Schut

De dood waart rond in het dorpje Z., plaats van handeling in Niet van hier, de tweede roman van Judith Maassen. Er is een jong meisje levenloos in een greppel gevonden, in dansmariekesuniform. Vermoord wellicht. Wie heeft het gedaan? Een buitenstaander, zo is de conclusie van dorpsbewoners. De vader in het gezin van ‘nieuwe mensen’, Wald, moet de dader wel zijn.