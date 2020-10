Eerlijkheid laatste medicijn in ’Hope’

De diagnose die ze krijgt, slaat de grond onder haar voeten weg. In haar hoofd woekert een ongeneeslijke hersentumor. Ze heeft nog drie maanden te leven, hooguit. Wanhopig zoekt Anja steun bij Tomas, met wie ze een moeizame relatie heeft en een samengesteld gezin opvoedt. Smekend legt ze hem haar laatste wens voor: in de dagen die haar nog resten, wil ze een oprechte uitwisseling van gevoelens en emoties.

Hope is letterlijk uit het leven gegrepen. Negen jaar geleden werd bij cineaste Maria Sødahl een vorm van terminale kanker geconstateerd. Haar verdriet, de angst en de woede die deze onheilstijding met zich meebracht, geeft de Noorse vorm in dit krachtige drama. Maar bovenal toont zij dat liefde in tijden van crisis soms een tweede kans krijgt. Niet de verwoestende hersentumor krijgt alle aandacht; Sødahl richt zich vooral op Anja’s bekoelde relatie met workaholic Tomas.

De filmmaakster blijft daarbij weg van larmoyante scènes vol jammerende violen. In plaats daarvan kiest zij voor intieme momenten, beladen stiltes, blikken van twijfel en explosies van frustratie. Het zijn deze ogenblikken – subliem uitgespeeld door Andrea Bræin Hovig en Stellan Skarsgård – die een indringende zeggingskracht hebben.

✭✭✭✭ (4 uit 5)