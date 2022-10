Will & Grace-acteur Leslie Jordan (67) overleden na auto-ongeluk

„De wereld is zeker een donkerdere plek vandaag zonder de liefde en de warmte van Leslie Jordan”, schrijft Shaul.

Jordan kreeg een Primetime Emmy Award voor zijn gastrol als Beverly Leslie in de comedyserie Will & Grace. Verder was hij onder meer bekend van zijn rol in de series American Horror Story en Call Me Kat.

Reacties

Verschillende Amerikaanse sterren uiten op sociale media hun verdriet over het overlijden van Leslie Jordan.

„Dit is ongelofelijk tragisch”, schrijft presentatrice Ellen DeGeneres op Twitter. „Het was zo’n warme man. Mijn liefde gaat uit naar zijn familie en vrienden.”

„Onee! Leslie! Ik heb niks anders dan fijne herinneringen aan jou terwijl we The Help filmden”, schrijft de Oscarwinnares Viola Davis in een tweet. „Ik was nog nooit in het bijzijn geweest van iemand die zo van het leven en van mensen hield als jij. Je hart was even groot als je gevoel voor humor. Je leefde. Je was er. Rust in vrede!”

Ook The Help-actrice Octavia Spencer is verdrietig. „Er zit een gat in mijn hart. ik hou van je en ga je missen, maatje.”