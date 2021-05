Relatie Erica Meiland en privédetective alweer voorbij

Het stel maakte in maart hun relatie wereldkundig. In Chateau Meiland was vervolgens te zien hoe Erica en Sander op date gingen, maar meer dan dat werd de kijker niet gegund. Volgens Shownieuws zijn de twee nog altijd goede vrienden en gaat Sander bovendien met de familie mee naar het chateau in Frankrijk.

Door zijn relatie met Erica, en het open kaart spelen van de familie hierover, leverde Sander zijn anonimiteit in, iets waar de privédetective in zijn beroep juist altijd veel voordeel uit kon halen. Hij had het er echter graag voor over, zo was anderhalve maand geleden te lezen op zijn Instagram: „Vandaag nog maar even genieten van mijn vrijheid en redelijke anonimiteit. Alles voor de liefde.”

Erica en Martien Meiland zijn op papier nog steeds met elkaar getrouwd, maar hebben er nooit een geheim van gemaakt open te staan voor een nieuwe liefde. In hun boek zeggen ze onomwonden dat deze ook altijd welkom is, míts hij door alle leden binnen het gezin ’oké’ wordt bevonden.