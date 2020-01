Giel Beelen in First Dates BN’ers

De BN-special is in principe eenmalig en te zien op Valentijnsdag, 14 februari. De opnames hebben al plaatsgevonden. BNNVARA laat in een persbericht weten dat Giel Beelen op date gaat met de ’reislustige Malou’. „Hij gaat proberen zijn zenuwen in bedwang te houden.”

In First Dates is de kijker getuige van singles die in een restaurant hun eerste afspraakje hebben. Het programma was een van de hits op NPO3 het afgelopen jaar.