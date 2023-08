Sarah Ferguson heeft nieuwe borst een naam gegeven

Ferguson weet niet precies waarom ze voor die naam heeft gekozen. „Het maakte me aan het lachen dat ik nu altijd een vriend bij me heb die me beschermt met zijn harnas.”

De andere borst van de ex-vrouw van prins Andrew heeft overigens ook een naam. „Arme Eric aan de rechterkant voelt zich nogal verdrietig omdat hij niet zo stevig is als Derek op links. Maar ik krijg Eric nog wel in balans, maak je geen zorgen.”

Trots

De 63-jarige hertogin deelde daarnaast dat ze „trots” was op het „geweldige” werk van de artsen en verplegers die voor haar hebben gezorgd.

’Fergie’ vertelde in juni dat ze was behandeld voor borstkanker en een amputatie had gehad. Sindsdien praat ze vaker over het proces dat ze heeft doorgemaakt, vooral als steun aan mensen in soortgelijke situaties, maar ook als waarschuwing om voor geregelde checks bij de huisarts.